Damon Albarn ist noch immer für eine Überraschung gut gewesen. Warum also nicht mal eine 360°-Video-Performance ausprobieren? Mit den Gorillaz bietet er nächste Woche nun erstmals genau dies im Rahmen eines Konzerts in Köln. Per Stream können Fans auf der ganzen Welt live am Showcase des aktuellen Albums „Humanz“ teilnehmen. Zu sehen gibt es das Rundum-Event der immer noch größten rein animierten Band am 20. Juni ab 21:30 Uhr auf der Homepage von Electonic Beats oder den zugehörigen Facebook- und Youtube-Kanälen. Was Clint Eastwood wohl dazu sagen würde?